Новосибирца осудили за ложное сообщение о минировании полицейского отдела

Новосибирец соврал о минировании отдела. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 14 июня, 35-летнего жителя Новосибирска признали виновным по делу о заведомо ложном сообщении о минировании. О приговоре сообщили в Судах общей юрисдикции региона.

— Виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. 22 сентября 2022 года примерно в 17 часов он позвонил и сообщил, что отдел полиции № 6 Октябрьский заминирован. Взрывное устройство в здании не обнаружили, — отметили в ведомстве.

Безработный новосибирец признал вину и на следствии, и на суде. Приговор пока не вступил в силу.

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