В 2024 году в Новосибирской области начнут строить ПЛК за 10 млрд рублей

Четырехстороннее соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме. Фото: правительство НСО.
Фото: Екатерина ЯГАНОВА
Через два года в Новосибирской области начнется строительство промышленно-логистического комплекса. Его площадь составит 100 тыс. кв. метров, а объем хранения – до 150 тыс. паллетомест, сообщили в правительстве НСО.
– 15 июня на Петербургском международном экономическом форуме было подписано четырехстороннее соглашение между правительством Новосибирской области, ООО «Патриот НСК», Корпорацией «Стройбизнесгруппа» и Агентством инвестиционного развития НСО о реализации инвестиционного проекта по строительству в Новосибирской области производственно-логистического комплекса на территории промышленно-логистического парка, – пояснили в пресс-службе.
Общий объем инвестиций составит порядка 10 млрд рублей. В ПЛК будет 1000 новых рабочих мест. Здесь будут оказывать полный комплекс логистических услуг, а также наладят выпуск садовой и силовой техники с высокой степенью локализации производства.
Его строительство планируют завершить к 2027 году.
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