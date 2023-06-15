На ПМЭФ открыли стенд «Большая Сибирь»

Стенд посвящен экономическому потенциалу регионов СФО. Фото: правительство Новосибирской области.

В четверг, 15 июня, на XXVI Петербургском международном экономическом форуме открыли стенд Сибирского федерального округа «Большая Сибирь». Посвящен он экономическому потенциалу регионов СФО.

На стенде представлены значимые для Новосибирской области объекты и проекты – новый аэровокзальный комплекс аэропорта «Толмачёво» имени А.И. Покрышкина, проект развития Новосибирского научного центра – «Академгородок 2.0» с Центром коллективного пользования СКИФ и кампусом НГУ международного уровня.

- Главный вопрос, который рассматривался на заседании МАСС – разработка плана реализации стратегии Сибирского федерального округа и возможного дополнения этой Стратегии отдельными важными элементами. Мне, как главе Новосибирской области, важно, что в проекте плана выделен отдельный научно-образовательный кластер, целый набор мероприятий Новосибирской, Томской областей, других сибирских регионов, направленных на формирование в качестве отдельного направления, отдельного конкурентного преимущества Сибири нашего научного, инновационного и образовательного потенциала, - подчеркнул губернатор Андрей Травников.