Столкновение грузовика и седана в Октябрьском районе Новосибирска парализовало движение

Движение на месте аварии уже восстановили.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Вечером 15 июня в Октябрьском районе Новосибирска случилась авария, которая полностью перекрыла дорогу. Очевидцы прислали ролик с места ДТП в Telegram-канал АСТ-54 Black.
— На пересечении улиц Кирова и Лобова столкнулись белый седан Toyota Mark II и грузовик с прицепом. В результате ДТП движение в обе стороны перекрыто полностью, водители разворачиваются, — указано в посте.
В аварии никто не пострадал. Фото: скриншот из паблика.
По информации городской Госавтоинспекции, в аварии никто не пострадал. Движение машин уже восстановили.
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