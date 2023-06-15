Столкновение грузовика и седана в Октябрьском районе Новосибирска парализовало движение

Движение на месте аварии уже восстановили. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вечером 15 июня в Октябрьском районе Новосибирска случилась авария, которая полностью перекрыла дорогу. Очевидцы прислали ролик с места ДТП в Telegram-канал АСТ-54 Black.

— На пересечении улиц Кирова и Лобова столкнулись белый седан Toyota Mark II и грузовик с прицепом. В результате ДТП движение в обе стороны перекрыто полностью, водители разворачиваются, — указано в посте.

В аварии никто не пострадал. Фото: скриншот из паблика.

По информации городской Госавтоинспекции, в аварии никто не пострадал. Движение машин уже восстановили.

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