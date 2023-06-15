Поджог детьми тополиного пуха в Новосибирске вызвал пожар в 200 квадратов

Пожарные тушили свалку и заброшенные здания. Фото: ГУ МЧС РФ по НСО.

Вечером 15 июня пожарные прибыли на вызов в Железнодорожном районе Новосибирска. Оказалось, на улице Кубановской горели мусор и заброшенные строения. О пожаре рассказали в региональном МЧС.

— Пожал случился в 18:01, через 6 минут прибыли спасатели. За 18 минут пожарные ликвидировали огонь в 200 квадратов. По предварительным данным, к пожар произошел из-за поджога тополиного пуха, — отметили в ведомстве.

Сотрудники МЧС России вновь напоминают: безобидная на первый взгляд шалость приводит не только к крупным пожарам, но и к трагичным последствиям.

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