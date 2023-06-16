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НовостиДом. Семья16 июня 2023 2:13

В Новосибирске завершились поиски собаки с разноцветными глазами, украденной у магазина

Ее вернули хозяйке 14 июня
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Лайма вернулась домой. Фото: предоставлено Александрой

Лайма вернулась домой. Фото: предоставлено Александрой

В Новосибирске закончились поиски собаки Лаймы с разноцветными глазами. Напомним, что ее украли в Бердске 11 июня. Неизвестный мужчина отвязал собаку от перил и увез с собой.

- 14 июня утром со мной связалась женщина и сказала, что видела мою собаку в Новосибирске. Я сначала не поверила, попросила скинуть фотографию, а это моя Лайма, - рассказала КП-Новосибирск Александра.

Лайма была в одном ошейнике. Хозяйка собаки предполагает, что мужчина, который забрал собаку, просто отпустил ее с поводка.

- Вечером мне привезли Лайму. Водили ее к ветеринару, у собаки сильный стресс, - говорит женщина.

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