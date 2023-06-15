В Новосибирске чугунные перила Октябрьского моста восстановят по чертежам 80-летней давности

Новое ограждение сделают по оригинальным эскизам. Фото: Анатолий Локоть/Телеграм.

В Новосибирске продолжается ремонт Октябрьского моста. В данный момент строители приступили к работам на пешеходной зоне. Им предстоит усилить тротуарные консоли, вскрыть проезжую часть, чтобы заменить гидроизоляцию, а также отремонтировать опоры, пролетные строения и несущие металлоконструкции.

- Чугунное ограждение моста, которое находится в аварийном состоянии, начнут менять 20 июля, - рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Его изготавливают на заводе в Камне-на-Оби по оригинальным эскизам, которым 80 лет. Они полностью идентичны ранее установленным. Чтобы сделать их, литейщики использовали 3D-моделирование.

Кроме чугунной ограды этим летом строители отремонтируют тротуарную консоль по одной стороне моста: она станет шире на 12 сантиметров и толще. Эти работы на всей протяженности моста, до правого берега, планируют завершить к концу года.

Напомним, Октябрьский мост закрыли для пешеходов осенью 2022 года, при этом движение для машин не перекрыто. Ремонт моста продлится до конца 2024 года.

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