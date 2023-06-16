«Заживо гнила в будке»: новосибирцы ищут дом спасенной собаке-инвалиду

Из-за остеосаркомы собаке пришлось ампутировать лапу. Фото: Группа помощи животным animal_nsk «ВКонтакте»

Новосибирцы спасли сторожевую собаку Амину – она заживо гнила, привязанная в будке. Животное лишилось передней лапы:

- Днем 4 июня молодая пара отправилась на прогулку, они проходили мимо промзоны и заметили умирающую собаку. Она лежала среди обломков железной рухляди, без воды и еды, с гноящимися глазами, с распухшими, гниющими лапами. Ребята, отложив отдых, помчались за водой, едой и начали искать помощи, - сообщили волонтеры animal_nsk.

Собака была брошена на ржавой цепи и голодала. Две девушки-волонтеры забрали ее и отвезли в ветклинику «Бэст». Ветеринары обнаружили у нее запущенную остеосаркому кости, опухоль уничтожала правую переднюю лапу. После ампутации и операции на веке собака пошла на поправку.

- Сейчас врачи будут обезболивать беднягу и пытаться ставить её на лапы, чтобы она училась передвигаться. Спустя 11 дней нашу Амину выписывают из клиники и нам очень хочется, чтобы она нашла заботливых хозяев, – сообщили волонтеры animal_nsk.

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