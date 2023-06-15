В Новосибирске ко Дню города появилась аллея кедров

Экологическая акция «Сохраним природу вместе!» проведена в рамках Всероссийского дня эколога и Всемирного дня окружающей среды.

Новосибирск начинает получать первые подарки ко Дню города. В столице Сибири появилась аллея из семи кедров-крупномеров - ее заложили возле здания Законодательного собрания Новосибирской области. Экологическая акция «Сохраним природу вместе!» проведена в рамках Всероссийского дня эколога и Всемирного дня окружающей среды по инициативе Новосибирского филиала Россельхозбанка и при поддержке Законодательного Собрания Новосибирской области.

- Тридцать пять градусов было на улице, деревья в такую жару не высаживают. И вот сегодня мы посадим сибирские кедры, которые любят, наверное, все. Надеюсь, в этом году уже начнем здесь, около Законодательного Собрания, разбивать парк имени Юрия Федоровича Бугакова. Уверен, что эти кедры будут достойно украшать здание Законодательного Собрания и город Новосибирск», – убежден спикер регионального парламента Андрей Шимкив.

Директор Новосибирского регионального филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров подчеркнул, что экологические акции стали замечательной традицией.

- Мы каждый год в разных частях города высаживаем деревья. Как правило, хвойные: ели, пихты. Сегодня мы садим кедры – это благородное дерево, которое вырастает до 45-50 метров. Его еще называют деревом наших внуков. Я думаю, не только наши внуки, но и внуки наших внуков будут радоваться и наслаждаться, глядя на эти кедры. Спасибо Андрею Ивановичу, что он предоставил нам возможность посадить эти прекрасные деревья около Законодательного Собрания, в самом центре города».