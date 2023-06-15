Андрей Травников подписал соглашение о строительстве в Новосибирской области промышленно-логистического комплекса за 10 млрд рублей. Фото: правительство НСО.

Новый промышленно-логистический комплекс, стоимость которого 10 млрд рублей, построят в Новосибирской области. На Петербургском международном экономическом форуме 15 июня подписано четырёхстороннее соглашение между Правительством Новосибирской области, ООО «Патриот НСК», Корпорацией «Стройбизнесгруппа» и Агентством инвестиционного развития НСО о реализации инвестиционного проекта по строительству в регионе производственно-логистического комплекса на территории Промышленно-логистического парка Новосибирской области.

– Подписи под соглашением поставили Губернатор Андрей Травников, генеральный директор ООО «Патриот НСК» Дмитрий Мартемьянов, генеральный директор ООО «Стройбизнесгруппа» Эдгар Карапетян и генеральный директор АО АИР НСО Александр Зырянов. После подписания стороны обсудили первые шаги по строительству комплекса, – перечислили в правительстве НСО.

Проект реализует компания «Патриот НСК», которая входит ГК «Патриот», – технологичный российский бренд, занимающий лидирующие позиции на рынке садовой, силовой техники и электроинструментов. В Новосибирской области компания намерена реализовать проект по строительству крупного производственно-логистического комплекса с общим объёмом инвестиций порядка 10 млрд рублей и 1000 новых рабочих мест. Предприятие планирует оказывать полный комплекс логистических услуг, а также наладить выпуск садовой и силовой техники с высокой степенью локализации производства.

Начнут строительство комплекса, площадь которого 100 тысяч квадратов, с рекордным объёмом хранения – до 150 тыс. паллетомест, в 2024 году. На проектную мощность компания намерена выйти к 2027году.

По словам собственника ГК «Патриот» Дмитрия Мартемьянова, для компании это – новый этап развития, постепенно будет осуществлён перенос их производственных линий из Китая в Россию, на территорию ПЛП Новосибирской области. Это позволит значительно расширить транспортно-логистические услуги компании и сократить издержки на доставку продукции.

Для реализации проекта компания подобрала площадку Промышленно-логистического парка Новосибирской области, на территории которого уже определён участок площадью 24 гектара.

Генеральным подрядчиком проекта выступит Корпорация «Стройбизнесгруппа» – крупная новосибирская компания, специализирующаяся на создании промышленных объектов.

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