За школой в Железнодорожном районе Новосибирска пылает дерево

Дерево в огне. Фото: стоп-кадр видео АСТ-54 Black.
Днем 15 июня жители Железнодорожного района Новосибирска засняли на камеру пылающее дерево. Ролик с места появился в Telegram-канале АСТ-54 Black.
— В Железнодорожном районе, возле школы №84 полыхает огонь, загорелось дерево. Один из подписчиков сообщил, что горит пух, который, возможно, подожгли дети. Другой наш читатель написал, что загорелись сарайки, — указано в посте.
Доподлинно неясно, что именно привело к возгоранию дерева. На кадрах видно, что рядом с пожаром есть и другие деревья, а также постройки. В областном МЧС инцидент пока не прокомментировали.
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