Новосибирские депутаты обсудили запуск станции «Спортивная» и продление метрополитена

В Законодательном собрании Новосибирской области прошло заседание рабочей группы по развитию Новосибирского метрополитена.

В Законодательном собрании Новосибирской области прошло заседание рабочей группы по развитию Новосибирского метрополитена. Первый вопрос, который обсудили депутаты, - запуск станции метро «Спортивная»ю

- Планируемый срок окончания строительства, который был утвержден вчера решением оперативного штаба, это 1 октября 2023 года. Сам контракт продлен до 31 декабря – на все завершающие процедуры. Техническая готовность объекта на сегодня – 95 процентов, - пояснил исполняющий обязанности директора муниципального предприятия «Метро МиР» Алексей Галкин.

- Вызывают сомнение названные сроки, – высказал мнение руководитель рабочей группы Владимир Анисимов. – Есть еще вопросы, связанные с отводом ливневых стоков, с отводом канализации, с обеспечением электричеством.

О судьбе будущих станций метрополитена рассказал заместитель начальника управления пассажирских перевозок департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Михаил Никулин.

- Первый этап проектирования включает достройку второго перегонного тоннеля между станциями «Берёзовая роща» и «Золотая Нива», строительство одного перегонного тоннеля до станции метро «Гусинобродская». По предварительной оценке, проектирование перегона обойдется в 50 миллионов рублей, а в целом проект продления Дзержинской линии (без учета метродепо) обойдется в 500-550 миллионов рублей.

- Губернатор это слышит, и на июльской сессии Заксобрания будет принято решение о выделении по 180 миллионов в течении трех лет, начиная с этого года, – отметил председатель транспортного комитета Заксобрания Валерий Ильенко. – Если будет активно идти двухстороннее движение, то нисколько не сомневаюсь, что расходы областного бюджета на эти цели будут увеличен».

Решения рабочей группы таковы:рекомендовать мэрии Новосибирска провести регламентное совещание по развитию метрополитена, определиться с выполнением функций застройщика и заказчика. А также представить предложения по организации перевозок до новой ледовой арены.