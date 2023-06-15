В Новосибирске Хилокский полигон ТКО рекультивируют через 2 года

Новосибирская свалка исчерпала ресурс. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хилокский полигон ТКО в Новосибирске закроют на рекультивацию в конце 2025 года. Комиссия министерства ЖКХ и энергетики региона проконтролировала работу полигона ТКО на улице Малыгина.

– После запуска нового комплекса по переработке отходов до конца 2025 года, Хилокский полигон закроют. Начнут подготовку к его рекультивации, которая будет включать разработку проекта, прохождение государственной экологической экспертизы и реализацию в течение нескольких лет, – сообщила заместитель начальника управления благоустройства МинЖКХ Мария Шичкина.

Сейчас на Хилокском полигоне 95% отходов закапывают — это не соответствует современным стандартам.

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