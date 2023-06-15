«Уже 60 тысяч человек зарегистрировались»: мэр Новосибирска рассказал об ажиотаже вокруг VK Fest

Праздник 24 июня пройдет в парке у нового ЛДС. Фото: мэрия Новосибирска.

На VK Fest 24 июня зарегистрировались уже 60 тысяч новосибирцев. Об этом на традиционной пресс-конференции в четверг, 15 июня сообщил мэр города Анатолий Локоть.

— К 20 июня все подрядчики обязуются закончить работы в парке «Арена», клянутся. Мы видим, что там все в порядке. И мы отдаем эту площадку для проведения VK Fest. Это будет такая акция, направленная в основном на молодежную аудиторию. Уже пошла регистрация, — сообщил Анатолий Локоть.

Также градоначальник добавил: по данным на 12 июня на VK Fest зарегистрировались 60 тысяч человек. «Активность очень высокая», — заключил мэр.

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