В Новосибирской области 3,5 тысячи детей-сирот нуждаются в жилье

В Новосибирской области своего жилья ждут 3,5 тысячи детей-сирот. Фото: Абылай САРАЛАЕВ

В Новосибирской области своего жилья ждут 3,5 тысячи детей-сирот. О промежуточных итогах программы по обеспечению сирот квартирами рассказала заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова.

— Для уменьшения очередности нуждающихся детей-сирот в обеспечении жильем правительство региона увеличило финансирование на эти цели: с 407 миллионов рублей в 2017 году (ключи от квартир получили 343 человека) до 4,3 миллиарда рублей в этом году, — отметила политик.

На сегодня в регионе 3,5 тысячи детей-сирот нуждаются в жилье. С начала 2023 года детям купили 558 квартир, всего за год планируют обеспечить жильем 1200 сибиряков.

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