Проект новых станций Дзержинской линии метро в Новосибирске подготовят заново

Проект новых станций сделают заново. Фото: Иван МАКЕЕВ

Проектные документы по продлению Дзержинской линии подземки в Новосибирске сделают заново — прошлые устарели. Об этом во время традиционной пресс-конференции сообщил мэр города Анатолий Локоть.

— Даны соответствующие поручения, и работа пошла. Не готов сказать окончательные сроки, потому что ведутся переговоры с рядом организаций, проектных, в частности, имеющих опыт строительства метрополитена. В силу особенных обстоятельств, у нас известно, что проектные организации сосредоточены в основном в федеральном центре, — пояснил мэр.

Также градоначальник добавил: муниципалитет рассчитывает на поддержку губернатора региона, которая ускорит сроки выполнения и качество работ.

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