«Вымогал на общак»: в Новосибирске ФСБ задержала осужденного прямо в колонии

Арестанта задержали прямо в ИК. Фото: стоп-кадр видео ГУФСИН.
В Новосибирске уголовника арестовали прямо в исправительном учреждении. О преступлении КП-Новосибирск рассказали в УФСБ РФ по региону.
— Сотрудники пресекли деятельность осужденного, пытавшегося организовать ячейку запрещенного в России движения «АУЕ». Новосибирец отбывал наказание за кражу в ИК-15. Там он вымогал деньги с заключенных для пополнения «воровского общака», — сообщили в пресс-службе ФСБ.
На новосибирца следователи возбудили уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации.
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