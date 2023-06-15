Стало известно, что сказала перед смертью крановщица, погибшая на стройке в Новосибирске

Кран упал на машины. Фото: Анна ПАШАГИНА

Стали известны последние слова погибшей на стройке в Новосибирске крановщицы. Как рассказали очевидцы на условиях анонимности, сразу после обрушения крана женщина была еще жива.

- Когда к ней подбежали, она сказала, что отказали тормоза. И через некоторое время, до приезда скорой, скончалась, - сообщил источник.

Напомним, трагедия на стройплощадке ЖК «Европейский берег» в Новосибирске произошла утром 15 июня. Башенный кран сошел с рельс и упал на ограждение, повредив несколько машин. В момент обрушения в нем находилась 57-летняя женщина. Этот день был для нее последним на работе – с 16 июня она выходила на пенсию.

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