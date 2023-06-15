Жительницу Барнаула оштрафовали за громкие занятия музыкой

Жительница Барнаула получила штраф за занятия музыкой в своей квартире. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница Барнаула получила штраф за занятия музыкой в своей квартире. Ей пришлось заплатить 10 тысяч рублей.

В прокуратуру обратился пенсионер, который живет в многоквартирном доме со своим взрослым сыном-инвалидом. Мужчина рассказал, что его соседка громко играет на музыкальном инструменте, мешая семье и ухудшая их самочувствие. А на многочисленные просьбы быть потише она никак не реагирует.

В итоге прокуратура подала на местную жительницу в суд, пишет Amic со ссылкой на региональную прокуратуру.

Суд встал на сторону пенсионера и взыскал в пользу истцов 10 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

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