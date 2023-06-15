Кран рухнул вместе с крановщицей. Фото: Анна ПАШАГИНА

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о гибели крановщицы на стройке элитного дома в Новосибирске. Его возбудили по части 2 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Трагедия произошла утром 15 июня в Октябрьском районе, на стройплощадке жилищного комплекса «Европейский берег».

- Следствие установило, что произошло обрушение грузоподъемного крана вместе с крановщицей. В результате полученных травм женщина скончалась, - напомнили в Следственном комитете.

В настоящее время следователями осматривают место происшествия, изучают документацию по эксплуатации строительной техники.

Глава СК РФ поручил доложить ему о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Напомним, 15 июня у 57-летней крановщицы был последний рабочий день – она планировала выйти на пенсию. Кран ездил по рельсам, а потом у него отказали тормоза. Женщина сбила тупики и съехала с рельсов, после чего кран рухнул. Приехавшие врачи спасти ее не смогли.

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