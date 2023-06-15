В Новосибирском педагогическом университете рассказали об изменениях в правилах приема в вузы 2023 года

Посвящение в педагоги учеников психолого-педагогических классов. Фото: Пресс-центр НГПУ

Ежегодно в правилах приема в российские вузы происходят изменения. Приемная кампания 2023 года не исключение. Разобраться абитуриентам и их родителям с основными нововведениями поможет ответственный секретарь приемной комиссии Новосибирского государственного педагогического университета Елена Ивановна Кавалер.

Прием документов в НГПУ стартует 20 июня и продлится по 25 июля. К этому сроку абитуриентам и их родителям стоит овладеть элементарной базой правил, которые помогут поступить в этом году. Во-первых, чтобы понимать, куда поступать и кем впоследствии можно работать, стоит изучить образовательные программы на сайте НГПУ. Во-вторых, можно узнать, не положены ли абитуриенту дополнительные баллы уже при подаче документов. И в-третьих, для того чтобы выигрывать, нужно хорошо разбираться в правилах игры.

Занятия по физике в технопарке НГПУ. Фото: Пресс-центр НГПУ

В этом году поступающий подает два заявления о приеме: одно - на бюджетные места, второе - на внебюджетные. В каждом из этих заявлений программы и условия поступления указываются в приоритетном порядке (приоритеты зачисления).

По программам бакалавриата и специалитета на места в рамках КЦП (бюджет) используются два вида приоритетов: приоритет целевой квоты и приоритет иных мест (на основные места в рамках КЦП, на места отдельной квоты, на места особой квоты). Поступающий расставляет приоритеты (порядковые номера) от наиболее желанной программы к наименее желанной. На каждом этапе зачисления вуз определяет для конкретного абитуриента высший приоритет.

Лаборатория 3D-моделирования и прототипирования. Работа со школьниками. Фото: Пресс-центр НГПУ

Если на этапе приоритетного зачисления высший приоритет является приоритетом целевой квоты, то поступающий зачисляется на целевое место. Если высший приоритет является приоритетом иных мест, то поступающий рассматривается при зачислении на одну из конкурсных групп в такой последовательности: основные места без вступительных испытаний, места отдельной квоты, места особой квоты.

Если поступающий не зачислен или отказался от зачисления в приоритетном этапе или отказался от зачисления, то он подлежит зачислению на основном этапе.

- Самый простой для понимания случай, когда абитуриент не имеет особых прав и не заключил договор о целевом обучении. В такой ситуации порядковые номера (приоритеты) присваиваются программам, указанным в заявлении о приеме от наиболее желанной к наименее желанной. Чем меньше номер, тем выше приоритет, - комментирует ответственный секретарь приемной комиссии НГПУ Елена Ивановна Кавалер.

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График работы приемной комиссии НГПУ: будни с 10.00 до 16.00, суббота с 10.00 до 13.00 (с 20.06.2023 по 12.08.2023)