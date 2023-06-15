В Новосибирске гэбээровцы рассказали, чем окончилось дело об избиении собаки

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

23 ноября 2022 года сотрудник Агентства сделал замечание посетителю медицинского центра в Октябрьского районе за нарушение установленных правил пропускного режима, что привело к конфликту между ними. Посетитель оскорбил охранника и обвинил его в жестоком обращении с животными - избиении собаки, а затем выложил видеозапись оскорбления на одном из крупнейших пабликов Новосибирска под псевдонимом Данила Пирс. История вызвала широкий общественный резонанс и стала предметом увлекательной полемики не только в Новосибирске, но и по всей стране.

Расследование установило, что избиения собаки не было. Прокурором Октябрьского района г. Новосибирск 8 декабря 2022 года утверждено Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием события преступления. Характерно, что заявителями выступили третьи лица, на месте события не находившиеся, и получавшие информацию исключительно в интернете - со слов автора видео.

А вот Данила П. 20 февраля 2023 года мировым судьёй первого судебного участка Октябрьского района г. Новосибирск был признан виновным по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

Пользуясь своим правом обжалования решения суда, Данила обратился в суд апелляционной инстанции с жалобой. Он просил отменить решение - признать его невиновным. 13 июня 2023 года заявление было рассмотрено, и суд, изучив все материалы дела, оставил решение о признании Данилы П. виновным по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ - без изменения. Ещё одной характерной деталью стало то, что сам Данила ни разу в судах обеих инстанций так и не появился.

В настоящее время заканчивается сбор необходимых суду материалов для привлечения Данилы П. за клевету в отношении сотрудника ГВАРДИИ.

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