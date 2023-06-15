На Алтае суд не стал смягчать приговор 25-летнему парню, который убил сотрудника СОБР

Верховный суд рассмотрел апелляцию и оставил приговор без изменения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

25-летнему парню, который убил сотрудника СОБР, не стали смягчать приговор. Трагедия произошла 18 мая 2022 года в Горно-Алтайске.

В тот роковой день около кафе «Трешка» завязалась массовая драка. Молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил потерпевшего фрагментом разбитой стеклянной бутылки в область шеи. 38-летнего сотрудника управления Росгвардии госпитализировали, однако спасти его не удалось.

В отношении парня возбудили уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ (убийство). Его приговорили к 9 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

− Осужденный попросил переквалифицировать его действия на часть первую статьи 108 УК РФ (убийство при превышении пределов необходимой обороны) и смягчить назначенное наказание, − пишет «Толк» со ссылкой на прокуратуру Республики Алтай.

Верховный суд рассмотрел апелляцию и оставил приговор без изменения.

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