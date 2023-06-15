С июля новосибирские туристы смогут летать в Таиланд без пересадок

С июля в Таиланд из Новосибирска можно будет улететь без пересадок.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
С 7 июля жители Новосибирска смогут улететь в Бангкок без пересадок. Как сообщает Altapress.ru, с 7 июля «Аэрофлот» возобновит прямые регулярные авиасообщения из Новосибирска в Таиланд, благодаря чему пересадка в Москве больше не потребуется.
- Улететь в Бангкок из Толмачево можно будет каждую пятницу в 7.35, - сообщает издание. - Сейчас стоимость билета на сайте «Аэрофлота» с вылетом 7 июля достигает 87 тысяч рублей. Причем в один конец и без багажа. В августе, сентябре и октябре цены снизятся до 23-29 тысяч, а в декабре полет обойдется в 40 тысяч.
Обратно, в Новосибирск, самолеты будут вылетать из Бангкока по четвергам. И цены здесь тоже разнятся.
Кстати, подобные полетные программы также запустят в Красноярске, Иркутске и Владивостоке. Самолеты будут летать оттуда дважды в неделю.
Уточним, Бангкок – один из крупнейших азиатских хабов. Оттуда можно с комфортом добраться в Малайзию и Сингапур, на Филиппины, Самуи и Бали.
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