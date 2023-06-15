Застройщик проводит расследование после падения крана на стройке элитного дома в Новосибирске. Фото: Анна ПАШАГИНА

Падение крана на «Европейском берегу» в Новосибирске прокомментировала компания-застройщик. В фирме объяснили, как произошло ЧП.

– Кран опрокинулся при перемещении к месту демонтажа. К тому моменту все строительные работы на площадке были завершены. По пока невыясненным причинам подъемный механизм сбил тупиковые упоры и опрокинулся, – сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе строительной компании «Брусника».

Крановщица, которая находилась в кабине в момент падения, погибла. Женщине было 57 лет. Как удалось выяснить КП-Новосибирск, это был ее последний рабочий день.

– Мы начали внутреннее расследование, – добавили в компании.

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