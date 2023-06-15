В Новосибирской области растет количество преступлений, совершенных мигрантами

На территории Новосибирской области стали фиксировать больше преступлений, совершенных мигрантами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На территории Новосибирской области стали фиксировать больше преступлений, совершенных мигрантами. Об этом КП-Новосибирск сообщил первый заместитель прокурора региона Сергей Коростылев.

− С 2022 года с активизацией миграционных процессов наблюдается и рост преступлений среди иностранцев. Если в 2021 году совершено 426 преступлений, в 2022 году – уже более 600. В текущем году также наблюдается тенденция роста. За пять месяцев 2023 года иностранцами совершено 347 преступлений, − поделился с КП-Новосибирск статистикой Сергей Коростылев.

Первый зампрокурора Новосибирской области подчеркнул, что это происходит на фоне существенного увеличения числа иностранных граждан, въехавших на территорию региона.

− Возвращаемся к так называемым «доковидным» временам. В 2022 году количество въехавших увеличилось на 60% − 347,5 тысячи мигрантов прибыло на территорию региона. В первом квартале этого года рост составил еще почти 30% − с 70 до 90 тысяч, − отметил Сергей Коростылев. – Еще один важный аспект – выявление латентных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В этом году пресечена преступная деятельность четырех граждан Средней Азии, которые распространяли закладки с наркотиками в Куйбышевском и Барабинском районах. Они совершили 88 преступлений, а это четверть от всех преступлений, совершенных мигрантами. Эта тема очень актуальная, порой болезненная, требует самого пристального внимания правоохранителей.

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