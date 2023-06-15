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НовостиПроисшествия15 июня 2023 7:58

В Новосибирской области растет количество преступлений, совершенных мигрантами

Это происходит на фоне увеличения числа иностранных граждан, въехавших на территорию региона
Анастасия ХРОМЫХ
На территории Новосибирской области стали фиксировать больше преступлений, совершенных мигрантами.

На территории Новосибирской области стали фиксировать больше преступлений, совершенных мигрантами.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На территории Новосибирской области стали фиксировать больше преступлений, совершенных мигрантами. Об этом КП-Новосибирск сообщил первый заместитель прокурора региона Сергей Коростылев.

− С 2022 года с активизацией миграционных процессов наблюдается и рост преступлений среди иностранцев. Если в 2021 году совершено 426 преступлений, в 2022 году – уже более 600. В текущем году также наблюдается тенденция роста. За пять месяцев 2023 года иностранцами совершено 347 преступлений, − поделился с КП-Новосибирск статистикой Сергей Коростылев.

Первый зампрокурора Новосибирской области подчеркнул, что это происходит на фоне существенного увеличения числа иностранных граждан, въехавших на территорию региона.

− Возвращаемся к так называемым «доковидным» временам. В 2022 году количество въехавших увеличилось на 60% − 347,5 тысячи мигрантов прибыло на территорию региона. В первом квартале этого года рост составил еще почти 30% − с 70 до 90 тысяч, − отметил Сергей Коростылев. – Еще один важный аспект – выявление латентных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В этом году пресечена преступная деятельность четырех граждан Средней Азии, которые распространяли закладки с наркотиками в Куйбышевском и Барабинском районах. Они совершили 88 преступлений, а это четверть от всех преступлений, совершенных мигрантами. Эта тема очень актуальная, порой болезненная, требует самого пристального внимания правоохранителей.

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