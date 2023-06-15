Поезд насмерть сбил 52-летнего мужчину в Новосибирской области. Фото: Восточное МСУТ СК РФ.

15 июня в Новосибирской области под колесами пригородного поезда погиб мужчина. Трагедия произошла на перегоне ст. Искитим - ст. Бердск. Известно, что сибиряк переходил железнодорожные пути и не заметил приближающегося состава.

– От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия, – сообщает Восточное МСУТ СК РФ.

По факту трагедии в СК на транспорте проводят доследственную проверку. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. В ходе проверки в СК дадут оценку действий всех участников происшествия. После проверки в ведомстве примут решение в соответствии с законом.

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