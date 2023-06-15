ВТБ предложил условия льготной ипотеки для молодежи

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По данным Росстата, на конец 2022 года в России трудились 21,5 млн молодых людей, что составляет около 30% от всех занятых в стране. Согласно оценке рынка, их средняя заработная плата находится на уровне 40 тысяч рублей. В то же время каждый четвертый россиянин в возрасте от 18 до 35 лет арендовал жилье, следует из проведенного ВЦИОМ в 2021 году исследования.

Сегодня первоочередной задачей могла бы стать поддержка государства в части формирования стартового капитала для решения квартирного вопроса.

- ВТБ считает абсолютным приоритетом адресную поддержку населения с фокусом льготных условий на отдельных категориях. Особенно это актуально в случае завершения общей программы господдержки в 2024 году. По аналогии с предложением ВТБ помогать семьям с детьми и создать в России «детские депозиты» мы предлагаем рассмотреть новый инструмент - специальные вклады для молодых специалистов. Это может быть специальный счет с ежемесячным софинансированием государства, например, до 50% взноса. Такой продукт позволит молодым людям уверенно планировать будущее и рассчитывать на достойное качество жизни. По оценке банка, подобным инструментом могут пользоваться до 100 тысяч россиян ежегодно, - прокомментировал Анатолий Печатников.

По оценке топ-менеджера, изначально целевой вклад можно формировать на три года, а ставку по нему привязывать к рыночным условиям. Реализация инициативы не только поддержит молодых специалистов, но и эффективно скажется на отечественной экономике за счет поступления в бюджет «длинных» денег.

- Софинансирование взносов по вкладу - не единственный вариант возможной поддержки молодежи. Другим инструментом может стать субсидирование аренды жилья на время формирования начального капитала. В качестве дополнительной помощи может применяться и снижение ставки по ипотеке в случае рождения у заемщика двух и более детей или при покупке квартиры большой площади, - добавил Анатолий Печатников.