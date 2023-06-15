Сбер обновил рекорд по ипотеке на ИЖС и прогнозирует её рост

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Об этом сообщила пресс-служба банка в ходе Петербургского международного экономического форума.

Клиенты Сбера в Сибири также проявляли повышенный интерес к ипотеке на ИЖС: в мае выдано почти 600 жилищных кредитов на общую сумму более 2,2 млрд рублей. Всего с начала года сибиряки взяли в кредит более 5,5 млрд рублей для индивидуального жилищного строительства.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

- В этом году мы отмечаем рекордные показатели по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство - она становится одним из серьезных инструментов для улучшения жилищных условий. Важную роль в повышении спроса сыграло изменение условий льготных программ - расширено их действие, смягчены условия выдачи ипотеки и появилась возможность выбирать, каким способом строить дом - с подрядчиком или самостоятельно.

Как прогнозируют в Сбере, смещение спроса в сторону кредитования на ИЖС будет продолжаться. Так, в 2021 году доля ипотек на строительство своего дома в общем объёме выданной ипотеки составляла 0,8%, в 2022 году она выросла до 2-3%, а в этом году достигнет 6%.

Планируется, что по итогам 2023 года общий объём выдач на ИЖС достигнет 200 млрд рублей - это в 2 раза больше, чем в 2022 году, и почти в 8 раз превышает показатель 2021 года.