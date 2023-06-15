В Новосибирске на первых станциях метро и тоннелях между ними появился скоростной LTE-интернет от МТС

Фото: Пресс-служба МТС

Теперь скоростной мобильный интернет заработал не только на станциях Площадь Гарина-Михайловского, Сибирская, Маршала Покрышкина, Березовая роща и Золотая Нива, но и в тоннелях между ними. МТС является единственным оператором, обеспечившим непрерывное LTE-покрытие в тоннелях метрополитена Новосибирска.

Сегодня голосовой связью и мобильным LTE-интернетом обеспечены первые пять станций и более трети тоннелей новосибирского метро. Это позволит во время движения поезда непрерывно пользоваться всеми онлайн-сервисами в высоком качестве. Абонентам также доступна технология VoLTE, которая позволяет предоставлять голосовые услуги в сети 4G. Ранее связь 4G МТС была на всех станциях новосибирской подземки, включая платформы, зоны касс и эскалаторы. Планируется, что связь МТС во всех тоннелях Новосибирского метрополитена появится в течение года.

- Ежедневно маршрутами Дзержинской линии пользуются десятки тысяч человек, многие из которых - абоненты МТС. За последний год мы провели большую работу, чтобы пассажиры «зелёной» ветки могли пользоваться интернетом на всем протяжении поездки, а не только на станциях. Теперь в пути от «Площади Гарина-Михайловского» до «Золотой Нивы» абоненты, благодаря 4G могут переписываться в мессенджерах, проверять социальные сети или электронную почту, непрерывно смотреть потоковое видео и заказывать пиццу или такси точно так же, как если бы они находились вне метро, - отметил директор филиала МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

- Новосибирский метрополитен - важная часть транспортной инфраструктуры Новосибирска. Благодаря скоростному мобильному интернету в тоннелях метро транспортная система областного центра приобретает новое современное качество с совершенно другим уровнем комфорта. Скоростная связь «четвертого поколения» теперь ежедневно дает пассажирам «зелёной» ветки метро широкие возможности. В среднем в подземке новосибирцы проводят более 10 часов в месяц, которые можно использовать с максимальной пользой, - отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.