Длительное ожидание скорой после падения крана в Новосибирске опровергли в Минздраве.
Фото: Анна ПАШАГИНА
В Минздраве НСО опровергли длительное ожидание скорой помощи после ЧП в «Европейском берегу» в Новосибирске. Там утром 15 июня упал кран с крановщицей. Женщина погибла. Ряд СМИ сослались на очевидцев и написали, что скорая к пострадавшей ехала 35 минут
– Вызов на улицу Заровного поступил в 09:12, в 09:30 бригада была на месте. Норматив времени доезда скорой помощи на экстренные поводы, когда существует угроза жизни, – 20 минут, – сообщил главный врач станции скорой помощи Александр Балабушевич.
В Минздраве НСО добавили, что каждый этап вызова фиксируют в системе. Поэтому информация о длительном ожидании медиков не соответствует действительности.
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