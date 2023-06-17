Берите зонты вместо купальников: синоптики обещают дождь в Новосибирске

В Новосибирске на сегодня обещают дождь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Суббота, 17 июня, в Новосибирске будет самым жарким днем на этой неделе. Ночью +10…+12 градусов, днем +25…+27. Однако на небе все будет не так ясно.

— В отдельных районах пройдет дождь с грозой. Подует небольшой юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью будет +8…+13 градусов. А днем температура может подняться вплоть до +29. В отдельных районах пройдут небольшие дожди с грозами, при грозах местами умеренные дожди.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер