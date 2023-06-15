В Новосибирске прокуратура начала проверку после падения крана на стройке

Прокуратура организовала проверку после падения крана на стройке в Новосибирске. Фото: АСТ-54

Прокуратура организовала проверку после падения крана на стройке в Новосибирске. ЧП произошло утром 15 июня в Октябрьском районе.

− Сотрудник прокуратуры выехал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов и служб, − сообщили в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Сотрудникам прокуратуры предстоит выяснить, соблюдались ли требования техники безопасности при производстве строительных работ.

Напомним, рухнувший кран повредил около 10 автомобилей. По словам очевидцев, есть пострадавшие. КП-Новосибирск выяснила, что жертвой ЧП стала женщина, предположительно крановщица.

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