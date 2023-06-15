Экс-депутата новосибирского Заксобрания Морозова, осужденного за мошенничество, исключат из «Единой России»

Морозов отделался условным сроком за аферу с государственной субсидией на 41 миллион рублей. Фото: Виктория МИНАЕВА

Осужденного за мошенничество в особо крупном размере экс-депутата новосибирского Заксобрания Александра Морозова исключат из «Единой России». Об этом сообщили на сайте региональной ячейки партии.

− В ближайшее время вопрос об исключении будет рассмотрен. Ранее членство Морозова в партии было приостановлено в связи с возбуждением уголовного дела, − говорится в публикации.

Напомним, руководителя ООО «Коченевская птицефабрика» обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ. Александр получил от государства субсидию на 41 миллион рублей – деньги он должен был потратить на строительство цеха по производству мясных полуфабрикатов и кулинарии. Часть выделенной суммы ушла по назначению, а около 19 миллионов Морозов присвоил себе.

Суд приговорил его к четырем годам условно, похищенные деньги экс-депутат вернул в бюджет.

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