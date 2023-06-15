Фото с места гибели 10-летнего мальчика в новосибирской сауне показали в СК

На фото видно, что в помещении накрыт стол. Также у бассейна есть табличка с предупреждением не оставлять детей без присмотра.. Фото: СК РФ НСО.

Появилось фото из новосибирской сауны, в которой погиб 10-летний мальчик. Ребенок утонул в бассейне. Произошла трагедия в Октябрьском районе 14 июня.

Известно, что в роковой день ребенок был на детском празднике, Дне рождении. Находился он там без родителей. На празднике присутствовали родители именинника. В какой-то момент взрослые нашли мальчика в чаше бассейна без признаков жизни.

На фото видно, что в помещении накрыт стол. Также у бассейна есть табличка с предупреждением не оставлять детей без присмотра.

При каких обстоятельствах погиб ребенок, устанавливают следователи.

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