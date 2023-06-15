Следователи проверяют новосибирскую сауну, в которой погиб 10-летний мальчик.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В новосибирской сауне, в которой погиб 10-летний мальчик, работают следователи. Трагедия произошла накануне в Октябрьском районе Новосибирска.
– Вечером 14 июня 2023 года компания взрослых с детьми находилась в сауне. В какой-то момент 10-летнего ребенка без признаков жизни в чаше бассейна обнаружили взрослые, – уточнили подробности в СК РФ по Новосибирской области.
Как удалось выяснить КП-Новосибирск, погибший мальчик был на детском Дне рождении. Без родителей.
Следователи осмотрели место ЧП и опросили тех, кто был на празднике. Также в СК назначили судмедэкспертизу.
– По результатам проверки, с учетом собранных материалов, будет принято процессуальное решение, – добавили в Следкоме.
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