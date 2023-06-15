В Новосибирске вторая половина июня пройдет без аномальной жары

Аномальная жара уходит из Новосибирска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во второй половине июня синоптики не ждут аномальной жары в Новосибирске. Температура будет подниматься максимум до +25 градусов.

Прогноз опубликован на сайте сервиса «Яндекс.Погода». Судя по нему, ближайшие три дня выдадутся теплыми и пасмурными – столбики термометров будут показывать около +23.

В понедельник, 19 июня, похолодает до +18. В среду, 21 июня, будет еще прохладнее – в районе +17 градусов.

Затем температура начнет повышаться. Воздух будет прогреваться до +23…+25 градусов. В оставшиеся дни прогнозируют переменную облачность, местами пройдут дожди.

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