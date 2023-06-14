Новосибирцы, участвующие в СВО, получат новую денежную выплату

Военнослужащие смогут взять деньги вместо земельного участка под ИЖС. Фото: Даниил ОПАРИН

Депутаты Заксобрания Новосибирской области одобрили новые меры соцподдержки участников спецоперации на Украине. Об этом сообщили в парламенте.

– Ветераны боевых действий и участники специальной военной операции смогут получить единовременную денежную выплату взамен земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Для этого они должны состоять в очереди и нуждаться в улучшении жилищных условий, – пояснили в пресс-службе. – Кроме того, ею могут воспользоваться нетрудоспособные члены семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий, инвалида и участника Великой Отечественной войны, состоящих на его иждивении и получающих пенсию по случаю потери кормильца.

Размер единовременной выплаты составляет 300 тысяч рублей. Она целевая – деньги можно расходовать только на покупку земли под ИЖС, сад, огород или ЛПХ, а также строительство, ремонт или реконструкцию жилого помещения и подключения его к коммуникациям.

Законопроект вынесли на утверждение очередной сессии регионального парламента сразу в двух чтениях.

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