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НовостиОбщество14 июня 2023 18:46

Новосибирцы, участвующие в СВО, получат новую денежную выплату

Ее размер составит 300 тысяч рублей
Светлана НИКУЛИНА
Военнослужащие смогут взять деньги вместо земельного участка под ИЖС.

Военнослужащие смогут взять деньги вместо земельного участка под ИЖС.

Фото: Даниил ОПАРИН

Депутаты Заксобрания Новосибирской области одобрили новые меры соцподдержки участников спецоперации на Украине. Об этом сообщили в парламенте.

– Ветераны боевых действий и участники специальной военной операции смогут получить единовременную денежную выплату взамен земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Для этого они должны состоять в очереди и нуждаться в улучшении жилищных условий, – пояснили в пресс-службе. – Кроме того, ею могут воспользоваться нетрудоспособные члены семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий, инвалида и участника Великой Отечественной войны, состоящих на его иждивении и получающих пенсию по случаю потери кормильца.

Размер единовременной выплаты составляет 300 тысяч рублей. Она целевая – деньги можно расходовать только на покупку земли под ИЖС, сад, огород или ЛПХ, а также строительство, ремонт или реконструкцию жилого помещения и подключения его к коммуникациям.

Законопроект вынесли на утверждение очередной сессии регионального парламента сразу в двух чтениях.

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