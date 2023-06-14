Сибирский школьник, получивший 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку, мечтает стать врачом

В Куйбышевском районе 100-балльный результат за экзамен по русскому языку первый в этом году. Фото: Мария ЛЕНЦ

Выпускник куйбышевской школы №2 Артем Бодаевский выполнил задания ЕГЭ на отлично и набрал максимальные 100 баллов. Юноша планирует поступать в медицинский университет, сообщает «Горсайт»

Хотя Артем изначально готовился к экзамену серьезно, его результаты стали для него приятной неожиданностью.

– Сначала изучал теорию по заданию, потом много практики. На самом экзамене мне все показалось знакомым. Тест был несложный, но было много исключений по правилам, – рассказал юноша.

В Куйбышевском районе 100-балльный результат за экзамен по русскому языку первый в этом году. Сам одиннадцатиклассник, набравший максимальный результат по русскому языку, советует будущим выпускникам готовиться к экзаменам с начала учебного года. Изучать теорию и как можно больше делать практических заданий.

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