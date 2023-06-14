«Веселый молочник» Джастас Уолкер рассказал сибирякам о блогерстве

Первые видео фермер снимал исключительно для себя. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Веселый молочник» Джастас Уолкер рассказал о своем пути в блогеры. 14 июня, в международной день блогера, он встретился с журналистами «Бийского рабочего». Кстати, Джастас родился в Америке – первые 11 лет своей жизни он провел в штате Айдахо, а остальные в России. Он искренне считает Алтай своей второй родиной и с удовольствием делится своим опытом ведения сельского хозяйства. В том числе в соцсетях.

– Я никогда не рассматривал блогерство как занятие, – признался фермер. – Соцсети долгое время были для меня как обменники файлами моих странных идей: на севере я делал подземную теплицу, например. Я публиковал их на канале, и постепенно у меня появились подписчики.

Прославился Джастас в 2014 году, когда в интервью одному из ТВ-каналов он сказал: «Да не будет вашей итальянской моцареллы, ха-ха-ха». Клип завирусился по всей стране. И с тех пор его называют «веселым молочником».

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