В Новосибирской области капуста за месяц подорожала почти в 2,5 раза

Минимальный продуктовый набор в Новосибирской области оценивается почти в 6 тысяч рублей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новосибирскстат опубликовал информацию, как изменилась стоимость минимального набора продуктов питания в регионе с начала года. Судя по предоставленной информации, за пять месяцев он подорожал на 5,8%. При этом только за май цены выросли на 2%.
– В итоге минимальный продуктовый набор оценивается в 5 828 рублей, – сообщили статистики.
Что интересно, больше всего в мае подорожали белокочанная капуста (+137,3%), морковь (+23,8%) и чеснок (+18,1%). Кроме того, выросла цена на лимоны (+10%) и свеклу (+8,9%).
А вот огурцы за последний месяц весны, наоборот, стали дешевле (–37%), а вместе с ними помидоры (–25%), апельсины (–8,5%.), черный чай (–6,3%) и сардельки (–7,5%).
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