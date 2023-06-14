Под Новосибирском нашли первые в этом году белые грибы

Новосибирцы уже собирают первые грибочки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница Новосибирска отправилась на первую тихую охоту и сразу нашла белые грибы. О своей удаче она рассказала в паблике «Грибы и грибные места Новосибирск» ВКонтакте.

– Семейка белых грибов из шести штук попалась за Пашино, в Красном яре, – рассказала сибирячка. – И кроме них, к сожалению, больше ничего не попалось. Клещей много.

В комментариях подписчики бурно порадовались первым белым грибам.

– Какие они крепенькие, свеженькие! Просто прелесть! – восхитилась одна из них.

– Это уже прогресс! Учитывая весну позднюю и затяжную, считал, что рановато для белых. Прошлый год, по-моему, в конце июня первые белые проклюнулись, – отметил мужчина, грибник со стажем.

Вечером он также выложил в паблике фото своего «улова» – ездил в Михайловку Искитимского района. Мужчина рассказал, что подберезовиков еще мало и растут они чаще с южной стороны леса, где солнце прогрело почву. Также отметил, что много молодых грибов. За 2,5 часа он с супругой набрал 7-8 литров подберезовиков.

Первые белые грибы. Фото: «Грибы и грибные места Новосибирск»/ВКонтакте

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