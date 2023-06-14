В Алтайском крае живут 24 тысячи людей с алкоголизмом

При этом 20% больных — женщины. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2022 году на учете у наркологов Алтайского края состояли 24 тысячи местных жителей. Их диагноз — алкоголизм. Некоторые из них больны алкогольными психозами. Об этом сообщает Толк со ссылкой на минздрав региона.

— Отрадно, что в крае наблюдается рост числа пациентов, включенных в реабилитационные программы. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии свыше 2-х лет – 11,5 на 100 больных среднегодового контингента или 2572 человека, – подчеркнули в минздраве.

Больше всего больных алкоголизмом в возрасте 40-59 лет, а также 20-39. Обе возрастные категории вмещают 95% людей, страдающих от зависимости. При этом 20% больных алкоголизмом — женщины.

В стационаре в 2022 лечились 8 тысяч больных алкоголизмом — из них у 1,2 тысячи был алкогольный психоз.

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