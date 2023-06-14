Новосибирцы стали тщательнее выбирать отели в Египте после нападения акулы на туриста

Новосибирцы стали тщательнее выбирать отели для отдыха в Египте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Новосибирска, которые планировали отпуск в Египте, после инцидента с акулой стали тщательнее выбирать отели. Напомним, 8 июня в Хургаде хищница напала на 23-летнего россиянина, который купался в море.

– Все знают, что в Красном море есть акулы. Мы всегда предупреждаем о них туристов перед поездкой, а на пляжах есть стандартные информационные памятки, – рассказала КП-Новосибирск исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко. – Тем не менее произошедший инцидент повлиял на настроения туристов, собирающихся в Египет этим летом. Они стали расспрашивать о рисках встречи с акулами, более тщательно выбирать отели, предпочитая с бассейнами, в которых планируют купаться. При этом массовых отказов от туров нет.

Светлана Фоменко также отметила, что со временем страх пройдет и рынок стабилизируется. Кстати, на покупку туров сейчас также сильно влияет и курс доллара, который в последнее время вырос.

– Стоимость путевок уже ощутимая, а в сезон отпусков – июль-август – будет еще выше, – отметила Фоменко.

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