Под Новосибирском полицейские раскрыли кражу шуруповерта, фляги и кроссовок

Подозреваемый — 46 летний местный житель. Фото: стоп-кадр видео ГУ МВД РФ по НСО.

Полицейские Болотнинского района Новосибирской области раскрыли кражу. Известно, что вор вошел в чужой дом, повредив входную дверь жилища. О преступлении рассказали в региональном МВД.

— Из дома похитили шуруповерт, флягу, цифровую приставку, кроссовки и другие предметы и личные вещи владельца дома. Полицейские проверили пути возможного отхода подозреваемого, а также ближайшие пункты приема металла, в ходе чего обнаружили и изъяли запись с камеры видеонаблюдения, запечатлевшую мужчину, передвигающегося с похищенной алюминиевой флягой, — сообщили в ведомстве.

Задержали 46-летнего рецидивиста — жителя города Болотное. По статье о краже завели дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber