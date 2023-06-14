В Новосибирске водитель-мигрант посадил за руль автобуса пассажира

Маршруткой управлял посторонний мужчина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске водитель маршрутного автобуса во время рейса уступил свое место пассажиру. О нетипичной ситуации в общественном транспорте горожане рассказали в паблике «Инцидент Новосибирск» ВКонтакте.

– За рулем автобуса №64 был гражданин из Средней Азии, рядом с ним стоял его земляк, – указано в сообщении со слов одного из пассажиров. – Они громко говорили на своем языке.

На остановке «Станиславский жилмассив» водитель уступил своему земляку место за рулем автобуса. Тот управлял маршруткой в очень агрессивной манере, не соблюдая скоростной режим. А на перекрестке 9-й гвардейской дивизии пролетел на красный сигнал светофора.

– Ехать реально было страшно! – признался новосибирец.

В Госавтоинспекции Новосибирска сообщили, что по данному факту сотрудники проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

– При установлении нарушений, виновник будет привлечен к административной ответственности, – отметили в ведомстве.

Водитель уступил место своему знакомому. Фото: "Инцидент Новосибирск"/ВКонтакте.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber