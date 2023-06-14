«Очень громко пищали»: в Болотном под Новосибирском на мусорку выбросили новорожденных щенят

Осталось 6 малышей. Фото: предоставлено героем публикации.

Неизвестные выбросили на помойку 7 щенят в городе Болотном Новосибирской области. К сожалению, выжили не все. Местный житель рассказал КП-Новосибирск о том, как нашел их.

— Их увидели другие дети. Щенята очень громко пищали, поэтому их было трудно не услышать. Они на том же месте — у школы №21, Эстакадный переулок, — говорит житель Болотного.

Парень не уверен, что сможет взять их домой на передержку, но если оставит их там, малыши могут не выжить. Один щенок уже погиб — осталось 6.

— Сначала думали, что их 6 всего было, но потом еще один вылез — прятался под поролоном.

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