«Очень громко пищали»: в Болотном под Новосибирском на мусорку выбросили новорожденных щенят

Осталось 6 малышей. Фото: предоставлено героем публикации.
Неизвестные выбросили на помойку 7 щенят в городе Болотном Новосибирской области. К сожалению, выжили не все. Местный житель рассказал КП-Новосибирск о том, как нашел их.
— Их увидели другие дети. Щенята очень громко пищали, поэтому их было трудно не услышать. Они на том же месте — у школы №21, Эстакадный переулок, — говорит житель Болотного.
Парень не уверен, что сможет взять их домой на передержку, но если оставит их там, малыши могут не выжить. Один щенок уже погиб — осталось 6.
— Сначала думали, что их 6 всего было, но потом еще один вылез — прятался под поролоном.
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