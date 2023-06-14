В 2023 году в Новосибирской области ликвидируют 12 стихийных свалок

В течение года в Новосибирской области по госпрограмме рекультивируют 12 стихийных свалок. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом году в Новосибирской области ликвидируют 12 несанкционированных свалок. Как сообщили в минприроды НСО, рекультивация пройдет в рамках госпрограммы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области», а еще две, в Новосибирске (жилой район Пашино) и городе Барабинске, – по нацпроекту «Экология».

– Некоторые свалки в районах ликвидируют за счет средств местных бюджетов, на другие, более затратные, выделяют из областного, в рамках госпрограммы, – пояснил министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин. – Это прежде всего те, по которым есть судебные решения и предписания контрольно-надзорных органов.

Уточним, на ликвидацию 12 свалок в Барабинском, Карасукском, Черепановском и Новосибирском районах из областного бюджета выделено софинансирование в размере 43,6 млн. рублей.

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