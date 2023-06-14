В Новосибирске Honda протаранила бетонный блок и свесилась у подъема на Бугринский мост

Водитель протаранил бетонный блок и повис. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске водитель серебристого седана Honda Civic попал в ДТП на развязке у Бугринского моста. О ДТП сообщает группа АСТ-54 во ВКонтакте. Дорожный инцидент случился вечером 14 июня.

— На подъеме на Бугринский мост водитель серебристого седана Honda Civic протаранил бетонный блок и свесился, — указано в посте.

Неясно, пострадал ли водитель. Фото: скрин из паблика.

Судя по видео очевидца и фотографиям с места, передний бампер у иномарки точно попал под замену. Неясно, пострадал ли водитель.

В городской Госавтоинспекции дорожный инцидент пока не прокомментировали.

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