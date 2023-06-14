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НовостиОбщество14 июня 2023 14:13

В Новосибирске на проект продолжения Дзержинской линии метро выделили 610 миллионов рублей

Мэрия ищет подрядчика, который создаст проект
Данила ШУЛЯК
Мэрия ищет подрядчика, который создаст проект продолжения ветки.

Мэрия ищет подрядчика, который создаст проект продолжения ветки.

Фото: Даба ДАБАЕВ

В Новосибирске ищут подрядчика, который создаст проект продолжения Дзержинской линии метро. На проектирование объектов подземки из областного бюджета выделили 610 миллионов рублей. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе мэрии.

— Мэрия Новосибирска организует проектирование строительства оставшегося участка левого перегонного тоннеля от станции «Золотая Нива» в сторону станции «Березовая Роща». А также Дзержинской линии Новосибирского метрополитена: от станции «Золотая Нива» и до станции «Молодежная» с двухпутной соединительной веткой в электродепо «Волочаевское», — сообщили в муниципалитете.

Не так давно определили генеральную проектную организацию для проектирования ветки метро. Кроме этого, по информации мэрии, в бюджете Новосибирской области и города на проект предусмотрены 610 миллионов рублей.

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