В Новосибирске на проект продолжения Дзержинской линии метро выделили 610 миллионов рублей

Мэрия ищет подрядчика, который создаст проект продолжения ветки. Фото: Даба ДАБАЕВ

В Новосибирске ищут подрядчика, который создаст проект продолжения Дзержинской линии метро. На проектирование объектов подземки из областного бюджета выделили 610 миллионов рублей. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе мэрии.

— Мэрия Новосибирска организует проектирование строительства оставшегося участка левого перегонного тоннеля от станции «Золотая Нива» в сторону станции «Березовая Роща». А также Дзержинской линии Новосибирского метрополитена: от станции «Золотая Нива» и до станции «Молодежная» с двухпутной соединительной веткой в электродепо «Волочаевское», — сообщили в муниципалитете.

Не так давно определили генеральную проектную организацию для проектирования ветки метро. Кроме этого, по информации мэрии, в бюджете Новосибирской области и города на проект предусмотрены 610 миллионов рублей.

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